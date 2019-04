Paris : le rectorat fait part de sa "vive émotion" après la mort d'un étudiant retrouvé pendu au lycée Janson-de-Sailly

C'est un camarade de l'étudiant à l'internat du lycée public qui a découvert le corps dimanche soir

Le recteur de l'académie de Paris fait part ce lundi de sa "vive émotion" après le décès d'un étudiant de classe préparatoire au sein de l'internat du lycée Janson-de-Sailly (paris). Ce lycéen était originaire de Taiwan.Il a été retrouvé pendu dans sa chambre d'internat, selon France Bleu Paris.

Le rectorat de Paris adresse "un message de sympathie et de condoléances à toute la communauté éducative, ses professeurs et ses camarades, ainsi qu’à la famille de l’élève résidant loin de Paris à l’étranger."

Une enquête ouverte

D'après les informations recueillies par France Bleu Paris, c'est un camarade de l'étudiant à l'internat du lycée public qui a découvert le corps dimanche soir à 21h45. Le jeune homme préparait une école d'ingénieur dans ce lycée reputé.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris et confiée au commissariat du XVIe. Une "cellule d'écoute et de suivi" a été mise en place au lycée, précise le rectorat.