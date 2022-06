Paris : la chanteuse Louane porte plainte par crainte d'avoir été droguée dans un bar

Louane a-t-elle été droguée à son insu ? La chanteuse et actrice âgée de 25 ans a en tout cas déposé plainte lundi soir, indique le parquet de Paris à franceinfo mardi 14 juin, confirmant une information du Parisien. La jeune femme a ressenti les premiers symptômes après avoir bu un verre dans un bar du 18e arrondissement de Paris.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour "administration de substances nuisibles", précise le parquet de Paris. Le commissariat du 17e arrondissement de Paris est chargé de la poursuite des investigations.

Depuis plusieurs mois, la police et les gérants de bars et lieux festifs font face à une vague de signalements après des symptômes tels que vertiges, nausées ou malaises. Les témoignages se multiplient sur deux molécules en particulier, le GHB et le GBL, surnommées la "drogue du violeur" et mises en cause dans plusieurs plaintes récentes déposées par des femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles.