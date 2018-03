Paris : en moins d'une semaine, deux jeunes poussent trois enfants dans un canal pour leur téléphone portable

Les deux adolescents, âgés de 13 et 16 ans, ont été placés en garde à vue, a appris France Bleu Paris de source policière, pour l'agression de trois enfants en une semaine sur le canal Saint-Denis et le canal de l'Ourcq à Paris.

Deux adolescents de 13 et 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue, jeudi 8 mars, pour "extorsions aggravées sur mineurs de moins de 15 ans", a appris France Bleu Paris de source policière, vendredi. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé trois enfants de 12 ans dans le 19e arrondissement à Paris en moins d'une semaine.

Une première fois à hauteur du canal Saint-Denis

Samedi 3 mars, vers 20 heures, un enfant de 12 ans marche sur le boulevard Macdonald à hauteur du canal Saint-Denis. Il est abordé par deux adolescents qui le frappent et lui volent son téléphone portable. À la suite de cette agression, les deux adolescents l'obligent à se jeter dans le canal et filment la scène avec le téléphone qu'ils ont volé.

La famille de l'enfant décide de porter plainte. La vidéo de l'agression est montrée à la police. Elle a été sauvegardée sur son "Cloud", un serveur qui garde le contenu des téléphones sur internet. Sur les images, on voit très bien les agresseurs. L'enfant, blessé et traumatisé, a bénéficié d'une ITT de trois jours.

La seconde sur le canal de l'Ourcq

Quelques jours plus tard, mercredi 7 mars, l'agression se reproduit à l'identique. Cette fois, la scène se déroule sur le quai de la Marne, au niveau du pont de la rue de l'Ourcq. Deux enfants, âgés de 12 ans, sont agressés par trois jeunes qui leur dérobent un téléphone portable et une trottinette avant de les rouer de coups et de les pousser dans le canal. Les deux enfants sont blessés au visage.

Les enquêteurs font le lien entre les deux affaires et découvrent que les agresseurs du mercredi 7 mars sont impliqués dans l’affaire du 3 mars. Mercredi après-midi, la BAC 19 met en place une "souricière" près du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Denis. À 17h15, les policiers repèrent et arrêtent les deux auteurs présumés des deux vols avec violences. Ce sont deux adolescents de 13 et 16 ans. Sur l'un d'eux, la police trouve le téléphone volé le 3 mars.