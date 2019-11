Paris : deux policiers renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir diffusé des vidéos d'un jeune homme empalé

L'IGPN avait également été saisie après la diffusion de ces images abjectes sur les réseaux sociaux. Les deux policiers mis en cause sont poursuivis pour détournement d'images de vidéosurveillance, violation du secret professionnel et recel de violation du secret professionnel.

Deux policiers vont être convoqués devant la justice pour avoir diffusé des vidéos d'un jeune homme qui s'était empalé après avoir sauté du haut de son immeuble, a appris franceinfo mercredi 20 novembre auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montraient un homme tombant d'un immeuble et s'empalant sur un poteau d'un trottoir à Paris. Une autre vidéo avait été tournée dans l'hôpital où le patient a été amené par les pompiers. Le drame s'était déroulé le 27 septembre 2018. Les vidéos ont été tournées avec un téléphone portable filmant un écran d'ordinateur estampillé préfecture de police.

Poursuivis pour détournement d'images de vidéosurveillance

Mercredi, le parquet de Paris a renvoyé les deux policiers devant le tribunal correctionnel. Le premier est poursuivi pour "détournement d'images de vidéosurveillance et de violation du secret professionnel" ; le second pour "détournement d'images de vidéosurveillance et de recel de violation du secret professionnel." Les deux fonctionnaires comparaitront au mois d'avril 2020.

En octobre 2018, la justice et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avaient été saisies. Les parents du jeune homme avaient porté plainte auprès du procureur de la République de Nanterre (Hauts-de-Seine) lundi 15 octobre, notamment pour "atteinte à l'intimité de la vie privée".