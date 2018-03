Paris : cinq mineurs interpellés après l’agression mortelle d’une octogénaire

Dans le cadre de l'agression mortelle d'une octogénaire à Paris, fin février, trois mineurs, âgés de 14 à 16 ans, ont été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort" et deux autres adolescents ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Cinq mineurs, soupçonnés d’avoir agressé mortellement une octogénaire en février dernier dans le 20e arrondissement de Paris, ont été interpellés, a appris franceinfo de source judiciaire, mardi 6 mars, confirmant une information de TF1. Trois mineurs, deux de 16 ans et un de 14 ans, ont été interpellés le 1er mars et ont été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort". Mardi 6 mars, deux autres mineurs ont été arrêtés et placés en garde à vue.

L'octogénaire décède après trois jours dans le coma

La femme de 84 ans avait été victime d’un vol à l’arraché le 21 février dernier, vers 17h50 au 46 rue de Lagny, à Paris. Elle est morte trois jours plus tard, le 24 février, à l’hôpital.

La police judiciaire de Paris avait lancé un appel à témoins pour tenter d’identifier les auteurs de la violente agression. Elle avait été projetée au sol par plusieurs hommes. Ils lui avaient ensuite dérobé son sac.