Paris : 64 personnes ont été interpellées pour "participation à un groupement armé, détention d’armes et d’explosifs"

À Paris, 64 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour "participation à un groupement armé, détention d’armes et d’explosifs" ainsi que "d'autres infractions connexes", entre 13h45 et 14h10, samedi 5 octobre, a appris France Bleu Paris auprès du parquet de Paris. Elles ont été arrêtées "sur instruction du préfet", dans le 5e arrondissement de la capitale, dans le quartier Jussieu, près du quai de la Tournelle et de boulevard Saint-Germain, précise le parquet.

Lors de l'opération de police, les forces de l'ordre ont trouvé des masques de protection et des matraques télescopiques, mais aussi des explosifs, selon le parquet.

Participation à un "rassemblement non déclaré"

La préfecture de police de Paris ajoute que les personnes interpellées avaient participé, plus tôt dans la journée, à "un rassemblement non déclaré", place de la République, dans le 11e arrondissement. Elles ont ensuite pris "les transports en commun afin de se rendre à un événement privé pour s’opposer à sa tenue".