Orne : violences urbaines dans la nuit de mardi à mercredi à Alençon, 13 véhicules incendiés

13 véhicules ont été brûlés dans la nuit de mardi à mercredi 27 octobre à Alençon (Orne), dans le quartier Perseigne, selon les informations de France Bleu Normandie et de franceinfo de source proche de l'enquête. Pompiers et force de l'ordre ont été pris pour cible à leur arrivée sur place et ont été visés par des tirs de mortier. Il n'y a pas eu d'interpellation.

Ces violences urbaines ont duré de 23 heures à 3h30 du matin, et font suite au démantèlement d'un point de deal à Alençon mardi après-midi. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de ce démantèlement.

Des renforts mobilisés

"Des renforts seront déployés pour sécuriser le quartier", annonce la préfecture de l'Orne ce mercredi dans un communiqué. La préfète, Françoise Tahéri, "condamne avec la plus grande fermeté, les violences urbaines commises cette nuit", adresse son "soutien" aux forces de l'ordre et assure qu'elles continueront leur action pour "perturber les trafics de stupéfiants".