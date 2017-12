Orly : un passager se trompe de vol, un avion d'Air France fait demi-tour

Un avion d'Air France a fait demi-tour sur le tarmac de l'aéroport parisien d'Orly, samedi 2 décembre, car un passager monté à bord de l'appareil s'était trompé de vol, rapporte France Bleu Hérault.

L'avion de la compagnie Hop !, filiale d'Air France, à destination de Montpellier, a dû retourner à son emplacement initial afin que le passager, qui devait en fait se rendre à Bordeaux, puisse être débarqué en toute sécurité. L'appareil a ensuite pu décoller pour Montpellier comme initialement prévu.

Des passagers "stupéfaits"

"Les gens sont restés très calmes, mais on s'est dit que du point de vue de la sécurité, ça n'était pas forcément très rassurant de savoir que nous avions un passager qui ne devait pas être avec nous. On était tous un peu stupéfaits les uns et les autres", a réagi une passagère, jointe par France Bleu Hérault.

Sollicitée par France Bleu Hérault, la compagnie aérienne n'a pas encore officiellement réagi.