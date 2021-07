Orléans : un homme soupçonné d'avoir renversé un enfant placé en détention provisoire

Un homme de 22 ans, soupçonné d'avoir renversé un enfant de 7 ans et demi à Orléans jeudi, a été placé en détention provisoire samedi 10 juillet, rapporte France Bleu Orléans ce dimanche.

Déjà connu de la justice, il est poursuivi pour "blessures involontaires" avec deux circonstances aggravantes : "délit de fuite" et "conduite sans permis". Le jeune homme est également poursuivi pour "refus d'obtempérer aggravé" et "recel de biens provenant d'un vol". La voiture qu'il conduisait lors de l'accident serait en effet volée. Un deuxième homme, soupçonné d'avoir été à bord du véhicule et interpellé peu après l'accident, est quant à lui poursuivi pour "recels de biens provenant d'un vol" et "défaut d'assurance".

Une information judiciaire ouverte

Une information judiciaire a été ouverte en vue d'une mise en examen, a précisé la procureure d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren.

L'accident s'est produit jeudi 8 juillet vers 10 heures du matin dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Alors qu'il traversait sur un passage piéton, l'enfant de 7 ans et demi avait été renversé par une Porsche Cayenne, qui avait ensuite pris la fuite. Transporté au CHU de Tours, le pronostic vital du jeune garçon était au départ engagé. Il dispose aujourd'hui d'une ITT de moins de trois mois, a précisé la procureure à France Bleu Orléans.