Oise : un enfant renversé dans un rodéo urbain, le conducteur d'une moto arrêté

Renversé lors d'un rodéo urbain, les jours de l'enfant ne sont pas en danger, affirme la police. Un homme de 21 ans a été placé en garde à vue.

Un petit garçon de 8 ans a été renversé à Beauvais dans l'Oise, lors d'un rodéo urbain dimanche 28 mai. Une personne est en garde à vue à Beauvais, un homme de 21 ans, a appris France Bleu Picardie ce lundi de source policière.

Selon une autre source policière, deux motos participaient à un rodéo urbain dans le quartier populaire Argentine quand, un peu avant 20h dimanche soir, ils ont fait demi-tour en apercevant une voiture de police au loin. En montant sur un trottoir, l'un des deux conducteurs a percuté l'enfant. Le père du petit garçon a alors bloqué la moto. Le conducteur a perdu l'équilibre et a été arrêté.

L'enfant dans un état "préoccupant" mais ses jours ne sont pas en danger

L'enfant se trouve dans un état de santé "préoccupant", indique le maire de Beauvais Franck Pia sur son compte Facebook. "Un évènement dramatique et extrêmement grave s'est produit hier soir à Argentine. Lors d'un rodéo sauvage, un enfant de 8 ans a été violemment percuté par une moto et se trouve dans un état de santé préoccupant, poursuit l'élu. J'ai eu la mère de famille au téléphone, très inquiète des séquelles possibles et dans l'attente de l'évolution de l'état de santé de son enfant." Selon la police, les jours de l'enfant ne sont pas en danger.

Franck Pia indique aussi qu'un "individu a été interpellé et placé en garde à vue". "Je suis ulcéré par de tels comportements irresponsables, qui mettent des vies en danger et ont fait basculer hier soir une famille dans l'horreur. Il faut une sanction à la hauteur de la gravité extrême de cet acte", réclame le maire. Après StopDeal, la ville avait lancé en 2021 son dispositif "StopRodéo", pour que les habitants puissent dénoncer les rodéos urbains et les cachettes des motos utilisées.