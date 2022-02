Explosion dans un immeuble à Saint-Laurent-de-la-Salanque : au moins sept morts, dont deux enfants

Selon le dernier bilan communiqué par le parquet, au moins sept personnes ont été tuées, dont deux enfants, un homme grièvement blessé et une vingtaine d'autres plus légèrement, dans une très forte explosion qui s'est produite vers 1h30 lundi 14 février dans un immeuble de Saint-Laurent-de-la-Salanque, situé à une quinzaine de kilomètres de Perpignan (Occitanie), indique France Bleu Roussillon. L'explosion a été suivie d'un incendie.

L'explosion s'est produite au niveau d'une épicerie-sandwicherie, au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de deux étages, situé au cœur du centre historique, entre les rues Arago et Lamartine. Au moins onze appartements ont été touchés par l'explosion et l'incendie. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées aux abords du bâtiment. On ne sait pas encore si elles sont à l'origine ou si elles ont aggravé l'explosion. Le procureur de Perpignan estime qu'il est "trop tôt en l'état pour déterminer si la cause est accidentelle ou criminelle".

Le parquet de Perpignan a ouvert une enquête pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort". L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et des experts en incendie ont été mobilisés pour l'enquête. Seuls deux des trois immeubles sinistrés ont pu être fouillés, a indiqué le procureur de la République Jean-David Cavaillé. "Il faut d'abord que les lieux soient sécurisés pour que les pompiers puissent intervenir dedans", a-t-il précisé. "Il est encore beaucoup trop tôt pour dire qui sont les sept personnes décédées", a poursuivi le procureur de la République Jean-David Cavaillé. "Des investigations sont nécessaires. Nous imaginons qu'elles appartiennent à plusieurs familles. En tout cas, elles étaient dans des immeubles différents".

Un nourrisson parmi les victimes

Le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt, en déplacement dans les Pyrénées-Orientales, s'est rendu sur place. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était à Montpellier, est arrivé à Saint-Laurent-de-la-Salanque vers 12h45. "Le feu est actuellement circonscrit par les pompiers", a-t-il indiqué avant de partir de l’Hérault d'où il a exprimé "la solidarité de la nation". Selon lui, le bilan de sept morts "n’est pas définitif. Un nourrisson est à compter parmi ces sept morts, ce qui montre le côté absolument ignoble de ce drame qui touche toute la France".

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

Le blessé grave est un homme de 27 ans qui a sauté par une fenêtre du premier étage pour échapper aux flammes. Il a d'abord été évacué vers l'hôpital de Perpignan avant d'être transféré vers le CHU de Montpellier où il a été admis en soins intensifs. Les blessés légers souffrent d'intoxication aux fumées.

Une douzaine de riverains sont hébergés au foyer rural. Une cellule d'aide psychologique va être mise en place rapidement pour soutenir les proches et les voisins évacués en pleine nuit. "Nos pensées vont aux victimes et à leur famille. Nous allons nous mobiliser pour les aider au mieux dans ces circonstances des plus tragiques", indique la mairie dans un communiqué.