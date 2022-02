DIRECT. Explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque : une enquête ouverte après un incendie dans un immeuble qui a fait plusieurs morts

#PRESIDENTIELLE L'attaque est directe. Yannick Jadot s'en est pris à Eric Zemmour hier, en estimant que le candidat d'extrême droite portait des "pulsions de mort" et essayait "de réconcilier une partie de la France avec l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme". Le candidat écologiste est allé plus loin et a estimé qu'Eric Zemmour "fait le juif de service pour les antisémites".