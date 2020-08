Nîmes : une femme en garde à vue après avoir laissé ses deux jeunes enfants seuls

C'est une voisine qui a alerté la police dans la soirée de dimanche.

Une femme de 29 ans est en garde à vue depuis dimanche 2 août au commissariat de Nîmes pour "délaissement de mineurs", rapporte lundi France Bleu Gard Lozère. Ses deux enfants de 3 et 5 ans ont passé la journée seuls au domicile familial.



C'est une voisine qui appelé les policiers vers 21h30 dimanche, signalant que deux petites filles se trouvaient seules dans l'appartement adjacent, situé dans un immeuble de la route de Beaucaire à Nîmes. A leur arrivée, les policiers découvrent les fillettes dans un appartement insalubre avec de la nourriture au sol, des meubles cassés et des blattes. Les deux petites filles sont en bonne santé.



Les enfants ont été emmenés au commissariat avant d'être confiés à leur père qui vit ailleurs. La maman s'est finalement présentée au commissariat à 22h45. Elle a été immédiatement interpellée et placée en garde à vue pour "délaissement de mineurs".



L'enquête est confiée à la sûreté départementale de Nîmes.