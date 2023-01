Justice : Éric Gandon, un gourou du jeûne, mis en examen pour homicide involontaire

Éric Gandon, qui n'a aucun diplôme médical, prône le jeûne, jusqu'à prétendre que cela peut guérir des maladies graves. En 2021, une femme de 44 ans est décédée pendant un séjour de jeûne longue durée qu'il encadrait.

Éric Gandon se dit naturopathe, adepte des méthodes naturelles pour soigner. À ce titre, il répand ses convictions pseudo-médicales dans des stages et sur Internet. Dans des vidéos à plus de sept millions de vues, il prône notamment le jeûne, jusqu'à prétendre que cela peut guérir des maladies graves. Jeudi 12 janvier, Éric Gandon a été mis en examen et incarcéré pour homicide involontaire, abus de faiblesse, mise en danger de la vie d'autrui et exercice illégal de la médecine.

Quatre autres plaintes examinées par la justice



Une femme de 44 ans est décédée en août 2021 pendant un séjour de jeûne longue durée, qu'il encadrait dans un château d'Indre-et-Loire. Aucun médecin n'était présent. Éric Gandon n'a aucun diplôme médical, ni de formation reconnue. Pourtant, les stages coûtaient plusieurs milliers d'euros. Beaucoup venaient avec de lourds antécédents médicaux. Quatre autres plaintes sont actuellement examinées par la justice.