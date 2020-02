Moselle : une banque du Crédit Agricole cambriolée sans violence et sans casse à Metz

Les voleurs n'ont pas utilisé de voiture bélier et n'ont pas arraché les coffres.

Une agence du Crédit Agricole a été cambriolée en début de semaine à Metz (Moselle) sans violence et sans casse, rapporte France Bleu Lorraine. Une dizaine de coffres de l'agence Metz Amphithéâtre ont été ouverts en douceur et leur contenu dérobé.

La méthode est inédite, en tout cas dans la région. Les voleurs n'ont pas utilisé de voiture bélier et n'ont pas arraché les coffres. Les portes semblent avoir été ouvertes proprement, alors que tout est automatisé et fonctionne avec des codes dans cette succursale bancaire.

Le directeur du Crédit agricole a déposé plainte mercredi 5 février, mais la date précise du vol est inconnue. L'enquête a été confiée à la police économique et financière basée à Nancy et plus précisément à sa division dédiée à la délinquance astucieuse. Tous les clients touchés ont été avertis et peuvent compter sur l'assurance de la banque.