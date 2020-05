Moselle : un mineur interpellé pour menace avec arme et extorsion

Le jeune homme âgé de 17 ans a commis deux vols entre le 15 et le 21 mai avant d'être interpellé.

Un mineur de 17 ans a été interpellé jeudi 21 mai à Montigny-lès-Metz, en Moselle, et a été présenté à un juge pour enfants. Il est poursuivi pour extorsion et menace avec arme, rapporte France Bleu Lorraine Nord samedi.

Le 15 mai, il a menacé une première personne, lui a dérobé son téléphone portable et son porte-monnaie. Il a obtenu son code de carte bleu et a retiré 80 euros. Après ce premier vol, les policiers de la sûreté départementale de Metz ont mené une enquête et ont réussi à identifier l’auteur des faits, déjà défavorablement connu des services de police.

Le jeune homme a eu le temps de commettre un deuxième vol avant d’être interpellé. C'est juste après ce nouveau délit, le 21 mai, que les policiers sont arrivés sur les lieux et ont repéré un véhicule en stationnement. A bord, le mineur en question, qui portait une arme factice, et un autre homme qui a aussi été interpellé mais ensuite relâché faute de preuves.