Morbihan : un enfant rapporte un obus trouvé sur une plage à la mairie, les démineurs la font évacuer

Nathalie Le Maguéresse, maire de Locmiquélic (Morbihan), a expliqué, jeudi à France Bleu Breizh Izel, que la décision d'évacuer la mairie a été prise au vue de la dangerosité de l'engin.

Un enfant de 13 ans a trouvé un obus sur une plage de Locmiquélic, dans la rade de Lorient (Morbihan), dans l'après-midi du jeudi 8 mars, rapporte France Bleu Breizh Izel, vendredi. Plutôt que de prévenir un adulte, l'enfant a préféré l'amener à la mairie, située à proximité.

Rapidement alertée, la maire Nathalie Le Maguéresse a appelé les démineurs de Brest pour connaître leur avis. "Au vu de la photo, ils nous ont dit que l'obus était réellement dangereux, raconte la maire. On a fait évacuer la mairie, on a coupé le chauffage et on a mis du sable autour de la munition."

Secteur bouclé en attendant les démineurs

A la vue de la dangerosité de l'engin, la décision a été prise de boucler le secteur en attendant l'arrivée des démineurs. Ces derniers sont intervenus dans la matinée de vendredi. Pour Nathalie Le Maguéresse, il faut profiter de cette histoire pour rappeler les consignes de sécurité. Un obus ne se déplace pas et il faut prévenir les gendarmes ou les policiers au plus vite.

En 2014, un feu de camp sur une plage de l'île de Groix (Morbihan) avait provoqué l'explosion d'une munition de la Seconde Guerre mondiale qui se trouvait dans le sable. Un jeune homme de 26 ans était mort et un autre de 25 ans avait été gravement blessé.