Montpellier : une jeune femme réveillée par les ronflements d'un cambrioleur au pied de son lit

Une Montpelliéraine de 18 ans a eu la désagréable surprise de retrouver un cambrioleur endormi au pied de son lit dans la nuit de lundi 31 mai au mardi 1er juin, rapporte mercredi 2 juin France Bleu Hérault. Serveuse dans un restaurant du centre-ville, la jeune femme est rentrée tard chez elle, oubliant de fermer à clef la porte de son appartement, situé dans une résidence avec accès sécurisé.

Alors qu'elle dormait, vers 4 heures du matin, elle a été réveillée par des ronflements dans sa propre chambre. Elle a alors découvert un homme profondément endormi au pied de son lit et a décidé de quitter discrètement son appartement. C'est dans le hall de la résidence qu'elle a compris qu'elle avait affaire à un cambrioleur puisqu'elle y a retrouvé des sacs contenant des affaires qui lui appartiennent.

Un cambrioleur... fortement alcoolisé

À l'arrivée des policiers, l'homme, fortement alcoolisé, dormait toujours. Il portait à sa ceinture un pistolet d'alarme que les agents ont réussi à lui retirer avant de le réveiller.

Visiblement dérangé dans son sommeil, le cambrioleur s'est rebellé en insultant les policiers et en leur donnant des coups de pied. Finalement maîtrisé, il a été placé en garde à vue. Après quelques heures de dégrisement, cet homme âgé de 26 ans a expliqué qu'il était très fatigué et qu'il avait trouvé la porte ouverte. Quant au vol et aux violences à son réveil sur les policiers, il a expliqué ne pas s'en souvenir.

Il sera jugé en comparution immédiate vendredi 4 juin pour vol aggravé et violences sur les policiers.