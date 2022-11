Meurtre de Vanesa : marche blanche et messe à Tonneins, une semaine après le drame

L’heure est au recueillement pour les proches de Vanesa. Une messe a été célébrée, vendredi 25 novembre en fin de journée à Tonneins, pour rendre hommage à la collégienne de 14 ans assassinée.

Dans les mains des proches, des roses blanches et le portrait de la petite Vanesa, enlevée et tuée vendredi dernier à la sortie de son collège. Elle avait 14 ans. Un dernier hommage a été rendu à l’adolescente en fin d’après-midi, vendredi 25 novembre, à Tonneins (Lot-et-Garonne). La messe a été célébrée devant de nombreux habitants, venus témoigner leur solidarité. La famille a tenu à rendre la cérémonie religieuse publique. Des prières ont été prononcées en français et en espagnol, la famille de Vanessa étant d’origine colombienne.

La jeune fille devrait être inhumée la semaine prochaine à Grenade

Après plus d’une heure de cérémonie, le cercueil a quitté l’église sous les applaudissements. La famille, soudée, a consolé les plus jeunes, dans une immense émotion. Dans le silence, une foule recueillie a suivi le cortège funèbre, avec quelques ballons blancs. La jeune fille devrait être inhumée la semaine prochaine à Grenade, en Espagne, la ville où elle habitait avant son arrivée en France.