VIDEO. Wambrechies a rendu un hommage ému à Angélique lors de ses obsèques

"Tu resteras auprès de nous, dans notre coeur, à tout jamais." C'est par ces mots que l'oncle d'Angélique a rendu hommage à sa nièce, 13 ans, tuée la semaine dernière après avoir été violée. Ses obsèques ont eu lieu à Wambrechies (Nord), samedi 5 mai. Derrière le cercueil blanc, Corinne et Frédéric Six, ses parents, ont été accompagnés de toute leur famille est en deuil, et des centaines d'habitants de la ville, venus dire un dernier adieu à la jeune fille.

"Se souvenir de ce qui s'est passé"

Sur le parvis de l'église, voisins et habitants suivent la cérémonie. Au-delà du recueillement, tous sont animés d'un sentiment mêlé de colère et de solidarité. "Il ne faudra pas oublier de bien se souvenir ce qui s'est passé ici", estime un habitant de la ville. À la sortie de la messe, le cortège est réuni. Angélique a été enterrée au cimetière dans la plus stricte intimité.

