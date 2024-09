Meurtre de Philippine : les obsèques de l'étudiante réunissent 2 800 personnes à Versailles

Quelque 2 800 personnes ont assisté, vendredi 27 septembre, aux obsèques de Philippine, l'étudiante de 19 ans retrouvée morte samedi dans le bois de Boulogne à Paris, a appris France Télévisions de source policière. La cathédrale Saint-Louis à Versailles (Yvelines), où avait lieu la cérémonie, a accueilli 1 800 personnes, tandis que 1 000 autres ont écouté depuis le parvis de l'édifice.

Le meurtre de la jeune étudiante a suscité débat et émotion à travers le pays en raison du parcours criminel et administratif du suspect, un Marocain de 22 ans, condamné pour viol et en instance d'expulsion. Le cercueil en bois clair de la jeune femme, étudiante à l'université Paris-Dauphine, a été porté à l'intérieur peu avant 13 heures, précédé d'une procession et accompagné par sa famille. Des chants se sont ensuite élevés depuis l'intérieur de l'édifice.

"Nous sommes là pour pleurer, prier"

La messe est célébrée par l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, curé de la paroisse de Montigny-Voisins, dont Philippine était l'une des fidèles. "Nous sommes là pour pleurer, prier", a-t-il déclaré dans son homélie, distribuée à la presse à l'extérieur de la cathédrale. Le prêtre a aussi rappelé l'engagement religieux de Philippine, au sein notamment de sa paroisse et des Scouts et guides de France. La foule déjà compacte sur le parvis s'est épaissie depuis le début des funérailles. Certains sur le parvis ont prié, à genoux sur les pavés. Une discrète présence policière était visible tout autour de la place.