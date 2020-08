Meurthe-et-Moselle : Une fillette de trois ans meurt après avoir été renversée par son oncle qui faisait une marche arrière

Une fillette âgée de trois ans est décédée après avoir été percuté par son oncle qui reculait avec sa voiture. Les témoins de la scène doivent désormais être entendus.

Une fillette de trois ans est morte après avoir été percutée par son oncle qui faisait une marche arrière avec sa voiture samedi 1er août à Piennes (Meurthe-et-Moselle), rapporte France Bleu Sud Lorraine. Sa famille, en état de choc, a été emmenée à l'hôpital de Briey. L'oncle de la fillette n'a pas été placé en garde à vue, mais il a été auditionné dans la soirée par les gendarmes.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire, mais les gendarmes privilégient la piste accidentelle. Selon les témoignages des témoins et de la famille aux gendarmes, l'homme d'une quarantaine d'années venait tout juste de ramener sa nièce chez les parents de celle-ci, il est remonté dans sa voiture et a enclenché une marche arrière sans voir que l'enfant était restée juste derrière le véhicule. Selon les informations de France Bleu Sud Lorraine, l'oncle de la fillette n'avait pas consommé d'alcool, ni de drogue.

Le véhicule en cours d'expertise

La famille et une voisine qui a vu une partie de la scène doivent être entendues. Le véhicule est en cours d'expertise, et le corps de la fillette a été conduit à l'institut médico-légal de Verdun (Meuse). Un médecin légiste doit confirmer les causes exactes de la mort de l'enfant.