Meurthe-et-Moselle : un professeur d’un lycée de Nancy mis en examen notamment pour "harcèlement sexuel" sur une de ses élèves

Une enquête avait été ouverte en septembre. L'enseignant a été placé sous contrôle judiciaire et ne peut plus exercer une fonction en lien avec des mineurs.

Un professeur du lycée Henri Poincaré de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, a été mis en examen il y a quelques jours notamment pour "harcèlement sexuel" sur une élève de 17 ans, a appris lundi 8 octobre France Bleu Sud Lorraine par le procureur. Il avait envoyé des messages à caractère sexuel à la lycéenne et avait tenté, une fois, selon la victime, de l’embrasser. Ces échanges ont pris fin l’été dernier.

Le proviseur avait signalé l'enseignant

Une enquête avait été ouverte le 16 septembre, après un signalement du proviseur de l’établissement. L’enseignant a été placé en garde à vue, il y a 8 jours et a été mis en examen pour "corruption de mineur", "harcèlement sexuel", et "agression sexuelle par personne abusant de son autorité". Il a été placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d’exercer une fonction en lien avec des mineurs.