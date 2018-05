Meurthe-et-Moselle : disparition inquiétante d'un couple et ses deux enfants de 6 ans et 13 ans

C’est la fille du père, née d’une première union qui a alerté la police, indique France Bleu Sud Lorraine, mercredi.

Un couple et ses deux enfants de 6 ans et 13 ans, domiciliés à Laxou à l’ouest de Nancy (Meurthe-et-Moselle), ont disparu depuis le 28 avril dernier, rapporte France Bleu Sud Lorraine, mercredi 16 mai. La police a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux pour disparition inquiétante. C’est la fille du père, née d’une première union qui a alerté la police, indique France Bleu Sud Lorraine.

Grace à vos retweets, supplément d'information concernant la disparition de la famille DA SILVA depuis le 28/04/2018 : photo de la maman Nathalie PETITJEAN. Si vous avez des informations utiles pour orienter nos recherches, merci de bien vouloir contacter @PoliceNat54 pic.twitter.com/MY0nFBA4No — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 16 mai 2018

Le père de famille, âgé de 46 ans, "aurait le bras en écharpe", précise l’avis de recherche. Il mesure 1 mètre 70, de corpulence moyenne, cheveux dégarni et yeux bleus. La mère, âgée de 42 ans, mesure 1 mètre 65. Elle est ronde et porte de longs cheveux bruns. Le fils aîné mesure 1 mètre 60. Il est brun avec les yeux verts. La plus petite, est châtain clair avec des yeux bleus.

La brigade de la protection sociale du commissariat de Nancy est en charge de l’enquête. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Nancy au 03.83.17.27.53.