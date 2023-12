Marseille : un mort dans l'incendie d'un immeuble du 6e arrondissement

Un incendie a fait un mort dans la soirée du dimanche 24 décembre dans le 6e arrondissement de Marseille, a appris franceinfo auprès des sapeurs-pompiers de Marseille. Les pompiers ont aussi emmené une personne à l'hôpital, incommodée par les fumées et légèrement blessée à la jambe. Six personnes ont été relogées, précisent les secours qui soulignent aussi que l'immeuble n'était pas vétuste et "sans aucun problème".

Les marins-pompiers de Marseille expliquent que, selon des témoins, les flammes ont été précédées d'une détonation entendue vers 20 heures. L'immeuble de quatre étages, situé 24 rue Bossuet, a été évacué, ainsi que les deux immeubles voisins "par précaution", a précisé la mairie de Marseille.

L'origine de l'incendie reste inconnue

Les marins-pompiers ont passé la nuit sur place, ils étaient 70 au plus fort de l'incendie qui a été circonscrit aux alentours de 23 heures, heure à laquelle les secours ont pu fouiller les décombres. Ils y ont découvert un corps, dont l'identité n'a pas encore été révélée.

Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue. Une équipe de Gaz de France et une équipe d'Enedis étaient présentes aux côtés des secours, rapporte France Bleu Provence. L'enquête permettra d'en savoir plus sur les circonstances de ce départ de feu.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a adressé sur X (anciennement Twitter) "ses condoléances et ses pensées à la famille et aux proches de la victime ainsi qu’aux habitantes et habitants de l’immeuble et du quartier".