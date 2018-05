Marseille : un bébé gravement blessé et un nourrisson plus légèrement après avoir été attaqués par un pitbull sur une plage

Les enfants âgés d'un an et demi et de cinq mois étaient en train de jouer avec leurs parents sur l'une des plages du Prado, à Marseille (Bouches-du-Rhône), mardi soir, lorsqu'ils ont été attaqués par un pitbull.

Marseille, plage du Prado. (GOOGLE MAPS)