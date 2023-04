Manche : deux blessés et un disparu après le retournement d'un bâteau de pêche au large de Barfleur

Ils ont été évacués par hélicoptère vers le centre hospitalier du Havre. Mais une troisième personne est toujours portée disparue.

Deux personnes ont été blessées et une autre est portée disparue après le retournement d'un bâteau de pêche au large de Barfleur (Manche) mercredi 5 avril, a appris France Bleu Cotentin auprès de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord.

Le navire baptisé "Le Calista", originaire de Port-en-Bessin (Calvados), s'est retourné au large de Barfleur, vers 8h30 ce mercredi matin. Deux marins ont pu être repêchés par les secours. Ils ont été évacués par hélicoptère vers le centre hospitalier du Havre. Mais une troisième personne est toujours portée disparue.

#Opération de sauvetage en cours au large de Barfleur sur un navire de pêche en difficulté.

Engagement de l' Caïman Marine de la @MarineNationale. Sous la coordination du #CROSSJOBOURG. pic.twitter.com/c0lWy3BWBx — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) April 5, 2023

Selon la préfecture maritime, les secours sont toujours sur place ce mercredi après-midi. Le Cross Jobourg a engagé une vedette de la gendarmerie et deux hélicoptères survolent la zone : le Dragon 76 de la sécurité civile du Havre et le Caïman Marine médicalisé, hélicoptère de la Marine nationale, parti de la base de Maupertus.Le bateau de la Gendarmerie maritime et les bateaux des sauveteurs en mer de la SNSM de Barfleur, de Saint-Vaast-la-Hougue et Port-en-Bessin sont également mobilisés, tout comme plusieurs bateaux de pêche, indique la préfecture maritime sur son compte Twitter.

Selon France Bleu Cotentin, le Calista a été renommé et baptisé récemment, le 4 mars 2023. Auparavant, il s'appelait Le P'tit Becquet. Il s'agit en réalité d'un vieux petit bateau en bois, construit en 1911. L'embarcation mesure 11 mètres de long sur 4 mètres de large. Il pratique la coquille à la drague en hiver et pêche la sole et le maquereau en été.