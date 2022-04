Loiret : un Ehpad perquisitionné pour suspicions d'homicides involontaires

L'Ehpad de l'hôpital Saint-Jean, à Briare (Loiret), a été perquisitionné vendredi 8 avril, révèle France Bleu Orléans. L'établissement fait l'objet d'une enquête préliminaire pour homicides involontaires ouverte par le parquet de Montargis après les plaintes de familles de deux résidentes mortes en janvier dernier.

Selon France Bleu Orléans, une de ces deux résidentes décédées était dans un état de maigreur et présentait des traces de déshydratation ainsi que des traces violettes sur le corps. Les familles redoutent un manque, voire une absence, de soins. Lors de la perquisition, les gendarmes de la brigade de recherche de Montargis, saisis de l'enquête, cherchaient à mettre la main sur les dossiers médicaux de l'hôpital Saint-Jean.

L'Ehpad concerné comprend 65 lits, un service de médecine, un service de réadaptation et une unité de soins longue durée. Considéré comme un établissement privé à but non lucratif, il est géré sous forme associative par l’association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean.