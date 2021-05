Loire-Atlantique : un homme de 32 ans interpellé après avoir violemment agressé une collégienne à Pontchâteau

Un homme de 32 ans a été interpellé vendredi 21 mai, dans la matinée, après avoir violemment agressé une collégienne à Pontchâteau (Loire-Atlantique), a appris franceinfo de sources concordantes samedi.

L'agresseur et la victime ne se connaissaient pas

La jeune fille de 14 ans a été attaquée par surprise alors qu'elle se rendait à pied au collège vers 8 heures, vendredi matin. Un homme s'est précipité sur elle et l'a étranglée pendant plusieurs secondes, avant de prendre la fuite, laissant la victime inconsciente. La collégienne a repris connaissance une quinzaine de minutes plus tard et a donné l'alerte.

Son agresseur présumé a été arrêté quelques heures plus tard, notamment grâce à une enquête de voisinage et au travail d'une brigade cynophile qui a pu remonter sa trace. Le suspect a été interpellé sur son lieu de travail. Placé en garde à vue, il a reconnu son implication dans les faits. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur et sa victime ne se connaissaient pas. L'enquête va être confiée au pôle criminel de Nantes.