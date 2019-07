Loire-Atlantique : un cycliste quasiment indemne grâce à son casque après une collision avec un train sur un passage à niveau

L'homme a chuté sur la voie ferrée, alors qu'un TER arrivait, lancé à 110 km/h.

Un cycliste a chuté sur un passage à niveau, mercredi 17 juillet à Vertou, en Loire-Atlantique, et s'en sort quasiment indemne après qu'un train l'a percuté, rapporte France Bleu Loire-Océan.

À la mi-journée, l'homme de 62 ans arrivait en vélo devant le passage à niveau. Selon un témoin qui le suivait, le cycliste n'a pas vu les feux qui clignotaient et les barrières baissées, et s'est engagé sur le passage à niveau. L'homme est passé par-dessus l'une des barrières et a chuté sur la voie ferrée, alors qu'un TER arrivait, lancé à 110 km/h. Le conducteur raconte qu'il a aperçu une masse sur la voie. Il a donc actionné le freinage d'urgence.

Malgré le ralentissement, le train a percuté le cycliste, qui tentait de s'échapper du passage à niveau. La rame a percuté le casque du cycliste, ce qui lui a sauvé la vie. L'homme était conscient à l'arrivée des secours. Il a été hospitalisé, souffrant d'une grave blessure au genou. Le trafic SNCF a été interrompu durant deux heures sur l'axe Nantes-Clisson.