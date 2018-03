Loire-Atlantique : elle retrouve un ticket de Loto au fond de son sac et gagne un million d'euros

Avec cet argent, le couple compte investir dans l'immobilier et faire plaisir à ses proches, a rapporté France Bleu Loire-Océan.

Un couple qui a validé son ticket d'Euromillions à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique) remporte un million d'euros au tirage exceptionnel de "My Million", rapporte mercredi 21 mars France Bleu Loire-Océan.

Fin février, à Thouaré-sur-Loire, près de Nantes, comme à son habitude, l'épouse est allé acheter un ticket de Loto place de la République. Ticket qu'elle a roulé en boule et jeté au fond de son sac à main. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle a retrouvé le billet et a demandé à son mari d'aller le faire contrôler. Comme le précise France Bleu Loire-Océen, les rôles sont bien définis dans le couple : l'épouse se charge d'acheter les billets, son mari vérifie les billets.

Au magasin de journaux, la vendeuse a scanné le reçu et explique au joueur qu'il va devoir se rendre à l'agence de la Française des Jeux. Au-delà de 300 euros, les vendeurs ont pour consigne de ne pas payer les gains en espèce. Le couple pensait avoir gagné 1 000 ou 2 000 euros. Il n'imaginait pas un instant avoir remporter un million d'euros. Quand on leur a annoncé le montant, l'homme et son épouse n'ont eu aucune réaction d'après le service communication de la Française des Jeux. Avec cet argent, ils comptent investir dans l'immobilier et faire plaisir à leurs proches.