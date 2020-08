Lille : un jeune homme meurt en garde à vue, une enquête est ouverte

Le jeune homme, interpellé alors qu'il s'apprêtait à commettre un vol par effraction, est décédé dimanche 23 août dans sa cellule.

Un jeune homme est mort dans sa cellule pendant sa garde à vue à Lille dimanche, rapporte France Bleu Nord mardi 25 août. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de la mort de cet homme.

"Comme le prévoit le code de procédure pénale, l'homme a fait l’objet d’un examen médical à 2 heures. L’examen clinique s’est révélé normal et son état jugé compatible avec la garde à vue. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le procureur de la République", écrit le parquet de Lille mardi après-midi dans un communiqué.

"Un décès d'origine naturelle ou toxique", selon l'autopsie

"Les investigations d’ores et déjà diligentées (qu’il s’agisse de l’ensemble des auditions effectuées, de l’exploitation des vidéos des cellules de garde à vue ou des résultats de l’autopsie) permettent d’écarter toute cause traumatique ou suspecte. Le médecin légiste a conclu à un décès d’origine naturelle ou toxique. Des expertises complémentaires ont été ordonnées et sont actuellement toujours en cours", ajoute le parquet de Lille.

L'homme avait été interpellé dans la rue Delepaul, dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il s'apprêtait à commettre un vol par effraction. Il n'avait pas de papiers, son âge et son adresse sont donc encore inconnus.