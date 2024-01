"Les Bonnie et Clyde de l’escroquerie", spécialisés dans l'occupation de demeures de luxe, arrêtés et bientôt jugés

(XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / VIA AFP)

Un couple d'escrocs formé par un homme de 47 ans et une femme de 41 ans, qualifiés de "Bonnie et Clyde de l'escroquerie" par les gendarmes, a été arrêté mardi 23 janvier et placé en détention provisoire, a appris franceinfo samedi auprès de la gendarmerie, confirmant une information de 78actu. Ils devaient être jugés en comparution immédiate jeudi, mais ils ont souhaité préparer leur défense. Leur procès au tribunal correctionnel de Versailles aura finalement lieu le 29 février.

Tout commence en août 2023 quand la propriétaire d'un château d'Emance, dans les Yvelines, porte plainte après qu'un couple s'est installé dans les lieux et a dégradé la plupart des pièces. La propriétaire se rend compte que les deux personnes ont détruit du carrelage, arraché des boiseries anciennes et des tentures, et même abattu une dépendance avec l'aide d'un entrepreneur local. L'enquête a permis de montrer que ces dégradations visaient à faire croire à des travaux de rénovation en vue de leur installation définitive.

Sauf qu'entre temps, ils ont vendu à plusieurs antiquaires le mobilier Louis XV laissé sur place par la propriétaire. Ils les avaient convaincus que les meubles venaient d'un héritage. Et ce pour une valeur d’au moins 500 000 euros.

Pour en arriver là, le couple s'était d'abord présenté en mai 2023 en prétendant être intéressé pour acquérir ce bien mis en vente à 11 millions d'euros, comprenant du bâti, du mobilier et des animaux, ancienne demeure d'une des filles illégitimes de Louis XIV. Faisant croire à son aisance financière et masquant son identité réelle, le couple avait mis en confiance la propriétaire.

D'autres faits d'escroquerie

Au fil de leur enquête, les enquêteurs de la section de recherches de Versailles et de la brigade territoriale autonome de Rambouillet se sont rendus compte que le couple n'en était pas à son coup d'essai : entre novembre 2022 et avril 2023, il a également occupé un manoir à Monfort-l'Amaury, également dans les Yvelines, en escroquant le propriétaire de la même manière, par une fausse promesse d'acquisition. Ce dernier avait finalement découvert la supercherie, réinvesti les lieux et fait changer les serrures.

Là encore, les enquêteurs ont retrouvé des meubles de valeur à la suite de perquisitions chez des antiquaires susceptibles d’avoir été contactés par les escrocs. Ils ont identifié le couple, déjà connu de la justice pour des escroqueries, et ont retrouvé sa trace sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Les quadragénaires s'étaient alors installés dans une propriété d'une valeur de 1,6 million d'euros, encore une fois grâce à une fausse promesse d’acquisition.

Et déjà des condamnations

Au fil des investigations, les enquêteurs se sont aperçus qu'ils avaient affaire à un couple pour le moins expérimenté en matière d'escroqueries. Dans le passé, ils ont en effet été condamnés pour s'être fait passer pour des proches du chanteur Robbie Williams en 2006, et avaient escroqué pour 140 000 euros, en promettant que la star viendrait chanter au stade Bollaert au Racing Club de Lens. Puis, en 2008, le couple avait tenté d'escroquer le Valenciennes Football Club en assurant la venue de Stromae au stade du Hainaut. Des faits pour lesquels ils ont été condamnés.

"C'est assez rare, c'est une affaire assez exceptionnelle. Ce sont des gens passés maîtres dans l'art de la persuasion. Ils arrivent à convaincre les propriétaires sans aucune signature, avec leur seule bonne foi", commente auprès de franceinfo le colonel Denis Hebinger, patron de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles. Il ajoute que le fait qu'ils commettent leurs infractions en couple est "inhabituel", les escrocs opérant souvent seuls.

Lors de sa garde à vue, le couple a pris une posture de victime, assurant par exemple qu'ils étaient en train de négocier l'achat de la demeure de Monfort-l'Amaury et que subitement les serrures avaient été changées. Un profil de "caméléons" malgré leur apparence de "gens normaux", selon les enquêteurs. Au moment de leur arrestation, ils tentaient d'escroquer des collectivités en essayant de recevoir des subventions. Des subventions qui devaient aider le couple à acheter des clubs de foot dans l'ouest de la France. Présenté au tribunal correctionnel de Versailles jeudi, le couple a demandé à préparer sa défense. L'audience est prévue le 29 février.