Le Secours populaire victime d'un troisième cambriolage en six mois en Isère

Un centre de stockage du Secours populaire en Isère, à Bourgoin-Jallieu, a été cambriolé ce week-end et la "moitié du stock est dévastée", déplore Jean-Michel Monnet-Paquet le secrétaire général du comité Les Portes de l'Isère, mercredi 8 mai sur France Bleu Isère. Les bénévoles se sont rendu compte du vol lundi. Ce sont surtout des vêtements et de l'électroménager qui ont disparu.

à lire aussi VIDEO. Ces campagnes où l'on a faim

"L'ensemble des bénévoles est atterré de ce qu'il s'est passé. On ne s'attendait pas du tout à ce genre de situation (…) ça nous a vraiment peinés", réagit Jean-Michel Monnet-Paquet, qui pour l'instant, ne peut pas "mettre un chiffre sur ce qui est parti". "Ça nous a vraiment choqués". "Ça nous a coupé les jambes, on n'a même pas mangé, on a pleuré", témoigne Chantale Guérineau, une bénévole, sur France Bleu.

"En priorité des dons en argent"

France Bleu rappelle qu'il s'agit du troisième cambriolage de local du Secours populaire en six mois en Isère. En décembre 2023, un local avait été cambriolé et un fourgon saccagé à Echirolles. Un local de la commune de Vif a été visité en mars. Face à cette situation, la Fédération iséroise envisage de placer ses locaux sous surveillance vidéo et sous alarme. Pour aider l'association, le président du comité suggère "en priorité des dons en argent" puisqu'ils n'ont pas "d'espace pour stocker". Le Secours populaire compte porter plainte, tout comme la ville de Bourgoin-Jallieu.