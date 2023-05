Landes : un employé du casino de Mimizan soupçonné d'avoir volé 100 000 euros dans le coffre-fort en passant par le toit, placé en garde à vue

En mars, 101 185 euros, en liquide, sont volés dans le coffre-fort du casino de Mimizan dans les Landes. Un employé de l'établissement a été interpellé, rapporte mardi France Bleu Gascogne.

À Mimizan, dans les Landes, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue le 26 avril dernier pour vol aggravé, selon les informations de France Bleu Gascogne. Cet employé du casino de la ville est soupçonné d'avoir volé plus de 100 000 euros à l'établissement, fin mars, en passant par le toit du casino.

Dans la nuit du 21 au 22 mars, 101 185 euros, en liquide, sont subtilisés dans le coffre-fort du casino. Au petit matin, les salariés et gérants découvrent un trou dans le plafond de la salle sécurisée, où se trouvait le coffre-fort. Le voleur a enlevé les tuiles, traversé les combles, cassé le placo et atterri dans la pièce. Sur les images de vidéosurveillance, il apparaît cagoulé et ganté, prend la clé du coffre qui était cachée dans une boîte, attrape l'argent et part à pied : le tout en deux minutes, montre en main.

L'employé est rapidement suspecté

Du fait du mode opératoire, la police judiciaire de Bayonne suspecte alors un employé du casino. Celui-ci a laissé des empreintes sur les tasseaux du toit, ce qui permet rapidement aux policiers d'éliminer deux suspects. Un troisième est alors repéré : quelques jours après le vol, il joue dans un autre casino avec beaucoup d'argent sur lui et a aussi acheté une voiture d'occasion en payant 7 000 euros en liquide.

Le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, décrit un jeune homme dépourvu de casier judiciaire, avec un parcours jusqu'à présent sans tache, une histoire de famille classique et pas de problème d'argent. En garde à vue, il finit par avouer. À son domicile, où il vit avec sa mère et son beau-père, les enquêteurs retrouvent 85 000 euros en liquide, dont 10 000 euros qui ont été scotchés dans le réservoir de la chasse d'eau des toilettes.

Sa mère et son beau-père ont aussi avoué les faits et sont poursuivis pour recel. Tous les trois seront donc jugés le même jour le 27 juin prochain par le tribunal de Mont-de-Marsan.