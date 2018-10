Landes : un adolescent de 14 ans porté disparu vers le lac de Sanguinet, ses trois camarades retrouvés en état d’hypothermie

C'est la mère d'un des jeunes qui a donné l'alerte jeudi matin, selon France Bleu Gascogne.

Un important dispositif de recherches a été mis en place dans la matinée de jeudi 25 octobre, dans le secteur du lac de Sanguinet, près de Biscarosse, dans les Landes, pour retrouver quatre adolescents portés disparus depuis mercredi soir, indique France Bleu Gascogne. Trois d'entre eux ont été retrouvés, mais pas le quatrième, un adolescent de 14 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan pour "disparition inquiétante".

C'est la mère d’un des adolescents qui a alerté la gendarmerie de Biscarosse jeudi matin pour expliquer que son fils n’était pas rentré. Elle a raconté aux gendarmes qu'il était parti passer une soirée au bord du lac avec des copains et copines.

Le brouillard complique les recherches

Gendarmes, plongeurs, pompiers, maître-chien et deux hélicoptères sont mobilisés depuis la matinée. Le brouillard ne les a pas aidés, mais deux heures après avoir débuté les recherches, trois adolescents ont été retrouvés non loin du rivage, en état de choc et en état d’hypothermie dans deux petites barques. Le quatrième adolescent est introuvable. Les recherches se poursuivent.