Un réseau de trafic de monnaies antiques démantelé par les douanes françaises

Après trois ans d'enquête, le service de renseignement douanier français a démantelé un important réseau de trafic de monnaies antiques, selon les informations de France Inter publiées lundi 26 février. C'est au printemps 2022, "dans un logement du centre de la France" que les agents de la douane ont découvert 8 597 pièces, originaires de la région d'Anatolie, en Turquie, et qui dataient pour une partie du VIème siècle.

Les pièces ont été retrouvées partout dans la maison : "dans un meuble de télévision, dans des sacs de congélation, dans des boîtes aux quatre coins de l'appartement", se souvient l'une des enquêtrices, spécialisée dans le trafic de biens culturels, rapporte France Inter. Sans compter les plus de 7 000 pièces déjà disparues dans la nature, selon les douanes, dont le butin total est estimé à plus d'1,5 million d'euros pour 15 000 objets. Une plaque d'incantation magique et une plaque d'exemption pour que les animaux impériaux ne soient pas soumis à des corvées, un objet rarissime et inestimable sur le plan patrimonial, ont également été saisies dans l'appartement.

Des "collecteurs" qui passent de village en village

Les principaux suspects ont été interpellés en Turquie par les autorités turques. Selon les membres des douanes, ils avaient une organisation "digne des trafiquants de stupéfiants", rapporte France Inter. Une enquêtrice spécialisée dans le trafic de biens culturels détaille leur procédé : "Généralement, les pièces sont pillées dans des villages par des personnes qui sont dans des situations assez précaires. Les mafieux vont leur fournir des détecteurs de métaux pour qu'elles puissent chercher des trésors dans leur localité selon les histoires qu'elles ont pu entendre et qui ont pu passer entre générations. Une fois ces matériaux récupérés, des collecteurs vont passer de village en village pour acheter ces objets à vil prix, et sûrement pas au prix du marché européen".

L'homme chez qui le trésor a été retrouvé, un père de famille décrit comme "Monsieur tout le monde", encourt jusqu'à dix ans de détention et 15 millions d'euros d'amende, pour importation en contrebande de marchandises prohibées et détention de marchandises soumises à justificatif. Il sera bientôt entendu par la justice. Les objets seront rendus, par la voie diplomatique, à la Turquie.