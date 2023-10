Procès de l'attentat de Magnanville : la défense va faire appel

Les avocats de la défense de Mohamed Aberouz, condamné pour complicité du terroriste, dénoncent la peine à laquelle a été condamné leur client.

Temps de lecture : 1 min

Sept ans après l'attentat qui a coûté la vie à deux policiers, assassinés à leur domicile à Magnanville dans les Yvelines, Mohamed Aberouz a été condamné mercredi 11 octobre à la perpétuité, assortie de 22 ans de période de sûreté, reconnu coupable de complicité avec le terroriste.

C'est une peine "inhumaine" pour les avocats de la défense. Ils vont faire appel, estimant que le procès n'a pas été équitable : "Les questions qui lui ont été posées n'étaient pas à charge et à décharge, comme on le fait pour n'importe quel citoyen, affirme ainsi l'un de ses avocats, Vincent Brengarth. Quelqu'un a été condamné pour complicité alors qu'on ne sait même pas ce qu'il aurait fait sur les lieux. Une juridiction écrit l'histoire, et en plus réhabilite le terrorriste Larossi Abballa."

"À tous les égards, c'est une décision scandaleuse." Vincent Brengarth, l'un des avocats de Mohamed Aberouz à la sortie de l'audience

Lorsque le président a annoncé sa condamnation, Mohamed Aberouz s'est effondré, face à des familles des victimes partagées entre le souhait de retrouver le calme et la satisfaction de voir cet homme condamné. Thibault de Montbrial, l'avocat de la mère et de la soeur de Jessica Schneider, l'une des deux victimes, tient à saluer la décision du tribunal : "Dans la lutte contre le terrorrisme islamiste, avec cette peine de réclusion criminelle, c'est un monde un tout petit peu meilleur pour la famille de Jessica, les autres familles, mais aussi les citoyens français et pour leur police."

Pour la Cour, il ne fait pas de doute que c'est bien l'ADN de Mohamed Aberouz que les enquêteurs ont retrouvé chez les victimes. Un homme qui n'a pas d'alibi, totalement dévoué à la cause de l'État Islamique, ont décidé les juges antiterroristes.