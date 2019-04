"Air cocaïne" : de lourdes peines prononcées

Le verdict est tombé dans le procès de l’affaire "Air cocaïne", vendredi 5 avril. Neuf personnes étaient accusées d’un vaste trafic de stupéfiants. Parmi eux, deux pilotes arrêtés en 2013 sur le sol de la République dominicaine, alors qu’ils s’apprêtaient à décoller vers la France avec 700 kilos de cocaïne. Nathalie Perez décrypte la situation depuis la cour d’assises des Bouches-du-Rhône.

Six ans de prison ferme pour les pilotes

"Après sept semaines d’un procès-fleuve et plus de 11 heures de délibération, la cour d’assises d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a rendu son verdict : deux acquittements et des peines allant jusqu’à 18 ans de prison ferme, rapporte la journaliste. Concernant les deux pilotes, qui eux n’ont cessé de clamer leur innocence, la cour d’assises les a condamnés à six ans de prison ferme."

