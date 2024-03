Marne : une enquête administrative va s'ouvrir dans un lycée de Châlons-en-Champagne après le suicide d'un professeur visé par neuf plaintes

Une enquête administrative va débuter après les vacances scolaires au lycée Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne (Marne). Enquête pour tenter de faire toute la lumière sur les signalements et les plaintes qui visaient un ancien enseignant du lycée qui s'est suicidé au début du mois de décembre 2023.

Selon France Bleu Champagne-Ardenne, Pascal Vey, professeur de français au lycée Pierre Bayen s'est suicidé en décembre dernier. Il était visé par au moins neuf plaintes d'élèves et d'anciens élèves. L'une a été déposée pour viols de 1998 à 2002, trois autres pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel entre 2013 et 2015 et cinq autres pour harcèlement moral de 2017 à 2023.

La FCPE reçue au rectorat

Dans les faits, le 5 avril 2023, la justice a reçu plusieurs témoignages d'élèves ou anciens élèves et d'enseignants. Des faits de harcèlement et de comportement inapproprié à connotation sexuelle de la part de Pascal Vey sont dénoncés, relate France Bleu Champagne-Ardenne. Une enquête s'ouvre le 12 avril. À la rentrée 2023, Pascal Vey est à nouveau devant des élèves du lycée Bayen.

Au cours de l’enquête préliminaire, plus d’une trentaine d’élèves et d’anciens élèves sont auditionnés. Neuf déposent plainte, selon le parquet. Ces plaintes ont finalement conduit le rectorat à suspendre le professeur le 29 septembre. Des signalements faits par une professeure de l'établissement remontaient pourtant à 2021, elle dénonçait déjà à l'époque des dysfonctionnements. Elle était soutenue par la FCPE.

Jeudi 9 mars, la FCPE du lycée Pierre Bayen sera reçue au rectorat. L'action judiciaire est éteinte depuis la mort de l'enseignant mais la FCPE demande des éclaircissements au recteur sur ce qu'elle nomme des dysfonctionnements administratifs.