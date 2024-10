Football : Wissam Ben Yedder jugé à Nice pour agression sexuelle en état d'ivresse

Le footballeur Wissam Ben Yedder est de nouveau inquiété par la justice. L'ancien avant-centre de l'AS Monaco comparaît, mardi 16 octobre, devant le tribunal de Nice pour "agression sexuelle en état d'ivresse", des faits qui se seraient produits dans la nuit du 06 au 07 septembre au Cap d'Ail, sur la Côte d’Azur où il réside. Un épisode judiciaire de plus pour l'international français, déjà mis en cause dans plusieurs affaires.

En mai dernier, Wissam Ben Yedder pose encore fièrement avec le maillot de l'AS Monaco pour son 200e match avec le club de la principauté. Cinq mois plus tard, après quatorze ans d'une carrière qui l'a même porté jusqu'en équipe de France, l'ancien buteur n'en finit plus de se débattre avec la justice.

Mardi, c'est pour "tentative de viol et agression sexuelle sous emprise de l'alcool" qu'il se retrouve à la barre. Le vendredi 6 septembre dernier, durant l'une de ces multiples soirées alcoolisées qui sont devenues son quotidien, le joueur de 34 ans a rencontré une femme d'une vingtaine d'années, qui a accepté de monter dans sa voiture. Là, il a posé sa main sur sa cuisse, a tenté de l'embrasser et s'est masturbé devant elle.

Choquée, elle a porté plainte dans la foulée et Ben Yedder, toujours au volant de sa voiture, a été interpellé non sans mal dans la nuit à Cap d'Ail, commune limitrophe de Monaco. À l’issue de sa garde à vue, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour "agression sexuelle en état d'ivresse manifeste", passible de 10 ans de prison, mais aussi pour "refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique".

Plusieurs affaires à caractère sexuel

Dans l'intervalle, le joueur, a été soumis à un contrôle judiciaire strict : interdiction de quitter le département ou de fréquenter des discothèques, obligation de rester à son domicile de 20h00 à 06h00, de pointer deux fois par semaine à la gendarmerie et de soigner son addiction à l'alcool.

Le parquet avait requis un placement en détention provisoire, en évoquant des risques de fuite, de pressions sur la victime mais aussi de récidive. En effet, Wissam Ben Yedder était déjà sous contrôle judiciaire au moment des faits, après avoir versé une caution de 900.000 euros : une autre jeune femme l'accuse de viol lors d'une autre soirée trop arrosée durant l'été 2023. Ce dossier, où il réfute les accusations, est encore à l'instruction.

Parallèlement, le joueur doit aussi être jugé fin décembre pour violences psychologiques contre son épouse dans le cadre d'une procédure de divorce difficile engagée depuis mai 2023. De plus, il a été condamné l'an dernier par le tribunal de Séville à six mois de prison avec sursis et plus de 130.000 euros d'amende pour fraude fiscale, et une procédure l'oppose également à son ancien agent Meïssa Ndiaye.

À 34 ans, la fin de carrière du joueur aux 19 sélections et trois buts en Bleu, ressemble à une déchéance, alors que ce dernier, qui a quitté en catimini l'AS Monaco cet été, n'a plus aucun contrat.