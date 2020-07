Drogues, violences, infidélités... Ce qu'il faut retenir du procès de Johnny Depp contre "The Sun"

La vie du couple que formait la star d'"Edward aux mains d'argent" avec l'actrice américaine Amber Heard a été disséquée devant la Haute Cour de Londres.

Clap de fin pour un procès hollywoodien : après trois semaines d'audiences au parfum de grand déballage, la justice britannique achève, mardi 28 juillet, d'examiner les poursuites intentées par l'acteur Johnny Depp contre le tabloïd The Sun, qui l'avait qualifié de mari violent. La vie du couple que formait la star d'Edward aux mains d'argent et Las Vegas Parano avec l'actrice américaine Amber Heard a été exposée sous la lumière crue de la Haute Cour de Londres, jusque dans ses détails les plus scabreux.

Des accusations de violence

Le procès a donné lieu à un ping-pong d'accusations de violences entre Johnny Depp, 57 ans, et son ex-femme de 34 ans. Cheveux arrachés, nez brisé, yeux au beurre noir, lèvre fendue… Citée comme témoin par The Sun, Amber Heard a décrit les violences dont elle accuse son ex-compagnon, ajoutant qu'elle avait craint qu'il ne la tue. Selon elle, il en attribuait la responsabilité au "monstre" habitant en lui.

De son côté, Johnny Depp a nié avoir levé sa main contre une femme, s'appuyant sur les témoignages écrits de deux anciennes compagnes, Vanessa Paradis et Winona Ryder. Au contraire, a-t-il soutenu, c'est Amber Heard qui se montrait colérique et violente. Il l'a dépeinte comme une calculatrice narcissique et sociopathe cherchant à faire avancer sa carrière à ses dépens.

Une importante consommation de drogues

Le procès a mis en évidence le mode de vie de l'acteur et son importante consommation de drogues variées et d'alcool, dès l'adolescence. Une lettre du médecin chargé de sa désintoxication, lue à l'audience, décrit la star comme "infantile" et "romantisant la culture de la drogue", sans intention d'y renoncer.

Selon Johnny Depp, Amber Heard n'était pas en reste, consommant "deux à trois bouteilles de vin" tous les soirs. Elle a reconnu elle-même avoir pris à l'occasion de l'ecstasy ou des champignons hallucinogènes.

Un doigt coupé

L'Australie, où Johnny Depp séjournait durant un tournage, a été le théâtre de disputes parmi les plus violentes du couple. L'acteur a accusé Amber Heard, photo sanguinolente à l'appui, de lui avoir sectionné l'extrémité d'un doigt avec une bouteille de vodka, ce qu'elle dément.

Elle a raconté avoir été "prise en otage" pendant trois jours par "une personne violente et maniaco-dépressive, souffrant de troubles bipolaires et de psychoses induites par la drogue".

Des excréments retrouvés dans le lit

La Haute Cour de Londres s'est longuement penchée sur la question de savoir si des excréments retrouvés dans le lit du couple provenaient d'Amber Heard ou d'un de ses amis, comme l'affirme Johnny Depp, ou de leur chien, comme le soutient Amber Heard. Une chose est sûre pour l'acteur : cet incident, survenu à la suite d'une dispute lors du 30e anniversaire de l'actrice en avril 2016, a signé l'arrêt de mort de leur relation, moins de deux ans après leur mariage.

Des accusations d'infidélités

Amber Heard a fermement démenti avoir été infidèle, comme l'assure son ex-mari, lui renvoyant cette accusation : elle n'a pas eu de liaison avec l'acteur James Franco ni avec l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, qui lui aurait fait des visites nocturnes en mars 2015, peu après son mariage. "Je n'étais même pas en contact avec Elon avant 2016", s'est-elle défendue.