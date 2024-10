Deux ex-employées d'une crèche People&Baby condamnées : "C'est un message d'espoir, c'est un grand jour", salue Zohra, une victime

"C'est un message d'espoir, c'est un grand jour", réagit sur franceinfo Zohra (prénom d'emprunt), une victime, après la condamnation de deux ex-employées du groupe de crèches People&Baby au tribunal correctionnel de Lille lundi 7 octobre. L'ancienne directrice et l'infirmière d'une crèche People&Baby de Villeneuve-d'Ascq (Nord) ont été condamnées à dix mois de prison avec sursis pour des violences sur des enfants. L'affaire a été jugée à huis clos en plein débat médiatique sur les dysfonctionnements de certaines crèches privées.

"Je me suis sentie tellement seule au début dans cette démarche, tellement délégitimée. Il faut qu'aujourd'hui les familles qui vivent ces difficultés-là se rendent compte qu'elles ne sont pas seules et que la justice entend", affirme Zohra. Ses jumeaux âgés de 2 ans en 2021 ont été victimes de maltraitance de la part de ces deux anciennes employées du groupe de crèches privé. L'ancienne directrice a été condamnée également à l'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs pendant trois ans. L'ancienne infirmière écope d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs pendant cinq ans. Dans cette affaire, huit familles sont désormais reconnues comme victimes pour des violences commises contre neuf enfants.

"J'espère que ce procès sera pris au sérieux par les pouvoirs publics." Zohra, victime dans le procès à franceinfo

"Aux politiques désormais de prendre les mesures nécessaires", réagit de son côté sur franceinfo Alexandre Schmitzberger, l'avocat de Zohra et de ses enfants. "Aujourd'hui les parties civiles sont bel et bien des victimes, c'est l'essentiel. On reconnaît ce qui est arrivé à leurs enfants, cela leur permet de passer à autre chose et de souffler un grand coup." Pour Zohra, "ce procès n'est que l'incarnation d'un problème". Elle espère que le procès permettra de faire évoluer "les sujets de la petite enfance, de la garde d'enfants, de la maternité et de la reprise du travail. C'est un vrai sujet de société qui touche énormément de monde", assure Zohra.