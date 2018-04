Nord : une centaine de plaintes déposées pour une escroquerie aux paris sportifs

En raison de l'ampleur des plaintes, la police a lancé un appel pour recenser d'éventuelles autres victimes de la société Sasha Investissement qui s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux, rapporte France Bleu Nord, vendredi.

Le préjudice s'élèverait à plus de 150 000 euros, rapporte France Bleu Nord, vendredi 27 avril. Une centaine de plaintes ont été déposées pour escroquerie aux paris sportifs contre la société Sasha Investissement, basée à Dunkerque (Nord). La police lance un appel à victimes.

Connue grâce aux réseaux sociaux

Cette société s'est rapidement fait connaître grâce aux réseaux sociaux en août 2017. Elle proposait de faire fructifier de l'argent avec des paris sportifs, notamment en football, basket-ball, rugby et hockey. Son créateur disait pouvoir multiplier par sept les sommes investies. Mais quand les clients ont voulu réclamer leurs gains, ils n'ont pas réussi à entrer en contact avec le gérant. Ce dernier s'est déclaré en faillite fin janvier. Le parquet de Dunkerque a été saisi.

"Cela a fonctionné jusqu'au mois de décembre puisque les mises étaient de plus en plus importantes", expliquait Véronique Planckeel, l'avocate des victimes, en janvier, sur France 3 Hauts-de-France. "On s'est aperçus qu'en réalité, Sasha Investissement se servait des versements des uns pour payer les autres", déclarait-elle en dénonçant une sorte de pyramide de Ponzi. Sur Facebook, le groupe Arnaque Sasha Investissement compte plus de 270 membres.