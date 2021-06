Covid-19 : les Français plébiscitent les jeux en ligne, dont le chiffre d’affaires progresse de 35% au premier trimestre

Les paris sportifs en ligne connaissent la progression la plus spectaculaire : 2,2 milliards d'euros ont été misés au premier trimestre 2021, soit une hausse de 79% par rapport au premier trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires des jeux en ligne a augmenté de 35% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020, selon le bilan du marché des jeux en ligne effectué par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) publié lundi 7 juin.

Sur les trois premiers mois de l'année 2021, le secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 587 millions d'euros. Le nombre de joueurs a également progressé de 19% par rapport à 2020, avec 3,1 millions de joueurs enregistrés. L'année 2020 s'était déjà achevée sur une progression de 22% du chiffre d'affaires du secteur.

2,2 milliards d'euros misés par les parieurs sportifs

Ce sont les paris sportifs en ligne qui connaissent la progression la plus spectaculaire au premier trimestre 2021. Près de 2,2 milliards d'euros ont été misés, soit une hausse de 79% par rapport au premier trimestre 2020. C'est le montant d’enjeux le plus important relevé au cours d’un trimestre. Le nombre de parieurs sportifs a atteint près de 2,5 millions de joueurs, en progression de 29% par rapport à il y a un an.

La Française des jeux (FDJ) affiche quant à elle 1,1 milliard d’euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 sur les paris sportifs, soit une hausse de 46% par rapport à la même période de 2020.

Selon l'ANJ, compte tenu des deux compétitions phares que sont le championnat d’Europe de football et les Jeux olympiques d’été, la croissance d’activité de ces jeux devrait se maintenir à un rythme élevé cette année.

Les paris hippiques également en hausse

Les paris hippiques profitent également de la tendance à la hausse. Ils connaissent une augmentation de 60% sur un an, avec 481 millions d'euros d'enjeux enregistrés. C'est là encore le volume d’enjeux le plus élevé enregistré sur un trimestre. Dans le même temps, le chiffre d’affaires des six opérateurs agréés en paris hippiques atteint 110 millions d’euros, soit une hausse de 48% par rapport au premier trimestre 2020.

Enfin le poker en ligne connaît aussi une progression, mais moins soutenue que les précédents trimestres. Le chiffre d’affaires du secteur est en hausse de 23%, pour atteindre 120 millions d’euros. Le nombre de joueurs de poker en ligne a augmenté de 9%.

Pour l'ANJ, ces performances des jeux en ligne "illustrent l’accélération de la numérisation des pratiques de jeu, qui est une conséquence de la crise sanitaire". Mais cela "devra être confirmé sur le long terme", souligne l'autorité administrative indépendante.