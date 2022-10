Isère : une femme de 18 ans tuée par la police pendant une course poursuite à Grenoble

Une jeune femme de 18 ans, passagère d'une voiture, a été tuée par des tirs de policiers dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h40 du matin, à Grenoble, a appris France Bleu Isère auprès des pompiers mercredi 5 octobre.

Selon les premiers éléments, des coups de feu ont été échangés entre cette voiture et celle de la police pendant une course poursuite. La passagère a été touchée au thorax. Le conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, a été blessé et transporté au CHU de Grenoble.