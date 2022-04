Isère : six plaintes déposées après des "piqûres" lors de soirées, notamment à Grenoble

Selon les plaignants, quatre femmes et deux hommes, les piqûres ont entraîné un malaise. Le parquet de Grenoble annonce mardi avoir ouvert une enquête.

Six personnes ont porté plainte auprès des commissariats de Grenoble et Saint-Ismier, en Isère, pour de potentielles piqûres reçues lors de soirées, annonce le procureur de la République de Grenoble mardi 19 avril dans un communiqué. Les victimes, quatre femmes et deux hommes, sont âgées de 17 à 22 ans.

Ces plaignants racontent avoir été "victimes de piqûres ayant entraîné un malaise" lors de soirées en boîtes de nuit (Le Marquee et Le Lamartine) ou pendant un concert au palais des sports de Grenoble, précise le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant. Elles ont "senti une piqûre et se sont senties mal". Les faits se sont produits les 15 et 17 avril derniers.

Les victimes "se sont rendues à l’hôpital pour effectuer des tests. Aucune n’a été victime de viol ou d’agression sexuelle", précise le procureur. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour administration de substances nuisibles.