Isère : les recherches pour retrouver une jeune femme disparue samedi reprennent

C'est la soeur de la jeune fille qui a lancé l'alerte sur Facebook. Une battue a été organisée dimanche pour tenter de la retrouver.

Les recherches des gendarmes pour retrouver une jeune femme de 18 ans disparue samedi 26 septembre à Villefontaine, en Isère, reprennent lundi. Un hélicoptère, des maîtres-chiens et des plongeurs sont notamment mobilisés, a appris franceinfo auprès d'une source policière. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour disparition inquiétante, l'a confiée à la gendarmerie de la ville, et a co-saisi la section de recherche de Grenoble et la brigade de recherche de Bourgoin-Jallieu.

Une enquête ouverte pour disparition inquiétante

Dimanche, vers 14h30, une battue a été organisée pour la retrouver. 300 personnes se sont spontanément mobilisées pour aider la gendarmerie et la police municipale dans leurs recherches, selon le maire de Villefontaine Patrick Nicole-Williams. Mais le soir, le maire a demandé aux citoyens de cesser leurs recherches jusqu'à lundi midi, à la demande de la gendarmerie, car les nombreux passages perturbaient le travail des maîtres-chiens.

La disparition de Victorine Dartois a été signalée par sa grande sœur dimanche matin sur son compte Facebook, indiquant que la jeune femme n'avait pas donné signe de vie depuis samedi 19 heures, qu'elle n'était pas rentrée chez elle et ne répondait ni aux messages ni aux appels, rapporte France Bleu Isère. La sœur réfute toute hypothèse de fugue car "ce n'est absolument pas son genre", assure-t-elle.