Isère : le pronostic des deux enfants renversés à Grenoble n'est plus engagé

Le deux enfants, âgés de deux et cinq ans, avaient été percutés par une voiture vendredi à la sortie d'une école du centre-ville.

Le pronostic vital des deux enfants de cinq et deux ans qui ont été renversés par une voiture vendredi dans le centre-ville de Grenoble n'est plus engagé, rapporte France Bleu Isère samedi 15 juin.

Vers 16h30 vendredi, les deux enfants et leur nounou avaient été percutés sur un passage piéton alors qu'ils sortaient de l'école, à l'angle des rue Sergent-Marceau et Desaix, précise France3 Auvergne-Rhône-Alpes. La fillette, âgée de cinq ans, qui souffre d'un grave traumatisme facial, et le petit garçon, âgé de deux ans et dont on ignore la nature de ses blessures, avaient été transportés en fin d'après-midi vers le CHU Grenoble-Alpes, dans un état critique. La nourrice a été plus légèrement blessée.



Le conducteur du véhicule, un homme de 43 ans, s'est mis à la disposition de la police. Il a été contrôlé positif aux stupéfiants et placé en garde à vue.