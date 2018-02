INFO FRANCE INTER. Théo n'a pas été violé par les policiers lors de son arrestation à Aulnay-sous-Bois, concluent des expertises médicales

Le jeune Théo, arrêté à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en février 2017, n'a pas été violé par la matraque d'un policier lors de son arrestation, selon des expertises médicales dont France Inter révéle vendredi les conclusions.

Selon une expertise médicale dont France Inter révèle les conclusions, vendredi 16 février, la matraque télescopique utilisée par un policier à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lors de l'arrestation de Théo, le 2 février 2017, n'a jamais pénétré l'anus du jeune homme. Même s'il a été gravement blessé, ces résultats d'expertise devraient entraîner un changement de qualification dans ce dossier où le policier est mis en examen pour viol.

Selon cette première expertise médicale, le coup a été porté juste à côté, déchirant tout de même le sphincter du jeune homme sur près de 10 centimètres.

Une clôture de l'enquête la semaine prochaine

Une deuxième expertise médicale, que France Inter a également pu consulter, conclut également que le coup de matraque porté par le policier n’était "pas contraire aux règles de l’art", ce qui pourrait également conduire à une requalification des faits.

Cela pourrait amener la juge d'instruction à finalement ne pas poursuivre le brigadier, si elle estime que l'usage de la matraque s'est produit après que Théo s'est rebellé, qu'il y a eu une bagarre et qu'il a refusé par la suite de se laisser menotter. La juge en charge de ce dossier devrait clôturer son enquête la semaine prochaine.

L'affaire Théo était devenue emblématique des rapports tendus et violents entre les jeunes des quartiers et la police et avait marqué la campagne de l'élection présidentielle.